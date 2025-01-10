У чорному костюмі: стильна Скарлетт Йоганссон відвідала захід у Нью-Йорку

Образ відомої акторки був простим, але з багатьма прикрасами.

Актриса Скарлетт Йоганссон відвідала захід у Нью-Йорку, присвячений показу фільму "Тельма". Вона взяла участь у бесіді разом з 95-річною Джун Скуібб, яка у цьому фільмі зіграла головну роль.

На інтерв'ю вона прийшла у простому чорному костюмі, який складався з блейзера та широких штанів. Носила вбрання Скарлетт з білою футболкою, лоферами від Prada та шкарпетками у дрібний квітковий принт.

Образ акторка доповнила великою кількістю прикрас – золотими браслетами, каблучками, кількома ланцюжками та навіть намистом. Волосся вона розділила в проділ і заколола шпилькою-крабиком.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

Раніше Скарлетт потрапила під приціл папараці в коричневому костюмі, який поєднала з сумкою в тон від Prada. Також можна помітити, що на Скарлетт чорні туфлі на підборах і кілька прикрас. Волосся вона розпустила і зробила короткий макіяж.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

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