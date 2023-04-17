У чорному костюмі та напівпрозорій блузі: Міла Куніс вийшла на червону доріжку церемонії

Акторка Міла Куніс відвідала захід у Лос-Анджелесі – вручення нагороди "Премія за прорив" (Breakthrough Prize). Захід минув у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі. Нагорода вручається у трьох категоріях: за прорив у математиці, за прорив у фундаментальній фізиці, за прорив у галузі наук про життя.

Міла Куніс / Фото: Associated Press

На червоній доріжці заходу Міла з'явилася у чорному штанному костюмі, розшитому стразами, який поєднала з напівпрозорою чорною шифоновою блузою, яка додавала образу пікантності.

Образ вона доповнила елегантним укладанням з кучерями, сережками з діамантами, кількома каблучками на пальцях та чорними туфлями.

Міла Куніс / Фото: Associated Press

Компанію на заході акторці склав її чоловік Ештон Кутчер. Він одягнув класичний чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика.

Міла Куніс та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

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