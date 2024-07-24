У чорному костюмі та сорочці: 56-річна Селін Діон з'явилася на вулиці в Парижі

56-річна співачка Селін Діон, яка відверто розповіла, що у неї діагностували рідкісний неврологічний розлад — синдром м'язової скутості, з'явилася на публіці у Франції. Зазвичай артистка не виходить у світ, але Францію відвідала, оскільки виступить на відкритті Олімпійських ігор у Парижі.

Згідно з виданням TMZ, Діон за свій виступ захотіла 2 мільйони доларів і це лише за одну пісню.

Напередодні заходу вона потрапила під приціл папараці, коли виходила з готелю у центрі міста та йшла до автомобіля. Селін була у супроводі старшого сина. Одягнена артистка була просто та стильно – вона поєднала чорний оверсайз костюм та білу сорочку. Волосся вона зібрала в низький хвіст, а макіяж зробила дуже лаконічним та простим, його практично не було помітно.

Селін Діон / Фото: Getty Images

Помітно, що артистка була дуже тішилась від уваги шанувальників, які прийшли, щоб її побачити. Селін усміхалася і навіть роздавала автографи. Мабуть, вона прямувала того дня на репетицію.

Днем раніше у Парижі також помітили Леді Гагу, яка, за чутками, також виступить на відкритті Олімпійських ігор. Однак це поки що тримається в секреті і ні організатори, ні команда Гаги це не коментували. Також невідомо, який гонорар попросила вона за свій виступ.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Читайте також:

Экстравагантные образы Селин Дион (15 фото)