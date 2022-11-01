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У чорному костюмі та у гіпюровому топі: ексангел Victoria's Secret Ельза Госк на галавечорі

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У чорному костюмі та у гіпюровому топі: ексангел Victoria's Secret Ельза Госк на галавечорі

Ельза Госк / Фото: Getty Images

Дівчина віддала перевагу монохромному вбранню.

Модель Ельза Госк відвідала галаконцерт організований Модним домом Zadig & Voltaire у Беверлі-Гіллз.

33-річна зірка подіуму та ексангел білизняного бренду Victoria's Secret, вийшла до фотографів у total black look. На Ельзі були дуже довгі штани на гумці, жакет та гіпюровий прозорий топ із американською проймою.

Образ знаменитої моделі доповнила невелика сумка-клатч, зачіска та досить щільний макіяж.

Ельза Госк / © Getty Images
Ельза Госк / Фото: Getty Images

У Instagram вона виклала зворушливі фото зі своєю маленькою донькою та чоловіком у костюмах.

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