У чорному костюмі та в ідеально білих кросівках: стильний Девід Бекхем на презентації свого парфуму

У ексспортсмена відбулося два виходи, під час яких його не супроводжувала родина.
Зазвичай Девід Бекхем з'являється на публіці в компанії своєї дружини Вікторії та дітей. Але цього разу колишній гравець збірної Англії був присутній на вечірці з нагоди запуску нового аромату бренду David Beckham у барі-ресторані Torrisi у Нью-Йорку.
Бекс приїхав до закладу в чорному костюмі в тонку смужку і ідеально чистих білих кросівках. Він був трохи не голений і мав дуже стильний вигляд.
Наступного дня Девід відвідав презентацію парфуму в універмазі JCPenney у Нью-Йорку. Цього разу він з'явився на публіці у світлому піджаку, чорній футболці, чорних штанах та черевиках кольору деніму.
Бекхем виступив перед публікою, що зібралася, а також не відмовив усім, хто прийшов взяти у нього автограф.
Нагадаємо, нещодавно в Лондоні відбулася прем'єра документального серіалу "Бекхем", у якому розповідається про успішну кар'єру колишнього футболіста. Подивитися чотирисерійний фільм зібралася вся його велика родина.
Читайте також:
- У білій сорочці та джинсах: стильна та скромна Тіна Кунакі на показі Victoria Beckham
- Подарунки від Бекса: п'ять найрозкішніших заручальних каблучок Вікторії Бекхем
- Це зворушливо: Вікторія Бекхем ніжно привітала чоловіка з перемогою його футбольної команди