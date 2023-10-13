У чорному костюмі та в ідеально білих кросівках: стильний Девід Бекхем на презентації свого парфуму

У ексспортсмена відбулося два виходи, під час яких його не супроводжувала родина.

Зазвичай Девід Бекхем з'являється на публіці в компанії своєї дружини Вікторії та дітей. Але цього разу колишній гравець збірної Англії був присутній на вечірці з нагоди запуску нового аромату бренду David Beckham у барі-ресторані Torrisi у Нью-Йорку.

Бекс приїхав до закладу в чорному костюмі в тонку смужку і ідеально чистих білих кросівках. Він був трохи не голений і мав дуже стильний вигляд.

Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Наступного дня Девід відвідав презентацію парфуму в універмазі JCPenney у Нью-Йорку. Цього разу він з'явився на публіці у світлому піджаку, чорній футболці, чорних штанах та черевиках кольору деніму.

Бекхем виступив перед публікою, що зібралася, а також не відмовив усім, хто прийшов взяти у нього автограф.

Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно в Лондоні відбулася прем'єра документального серіалу "Бекхем", у якому розповідається про успішну кар'єру колишнього футболіста. Подивитися чотирисерійний фільм зібралася вся його велика родина.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Associated Press

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