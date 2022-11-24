У чорному костюмі та з милою зачіскою: Марго Роббі відвідала захід в образі від відомого бренду

Вбрання зірки було елегантним і в стилі 80-х, проте вибір бренду не здивував.

Ще кілька днів тому всі обговорювали те, що Марго Роббі чи nj розірвала, чи не продовжила контракт із брендом Chanel після багаторічної співпраці, і ера її появи в образах від цього брендів завершилася. Кілька разів акторка тішила шанувальників образами у вбраннях від Bottega Veneta, але все ж таки зрештою на заході "BAFTA: Життя в картинках з Марго Роббі", знову з'явилася в образі від Chanel з нової колекції весна-літо 2023 року.

На Марго були широкі чорні штани з твіду, двобортний блейзер із золотими ґудзиками та чорний топ. Образ акторка доповнила великими сережками-кільцями золотистого кольору, також від іменитого французького бренду.

Закінчили цей total look босоніжки та досить мила зачіска з бантом.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

У межах цього заходу було розглянуто шість успішних фільмів Роббі, зокрема "Вовк з Волл-стріт", "Я, Тоня", "Одного разу… в Голлівуді", "Дві королеви", "Загін самогубців" та нова картина "Вавілон" .

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