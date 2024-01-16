У чорному костюмі та за руку з бойфрендом: Моніка Беллуччі на церемонії "Еммі"

Світський захід відбувся учора ввечері у театрі Пікок у Лос-Анджелесі. Від 2023 року Моніка Беллуччі перебуває у романтичних стосунках з американським кінорежисером та продюсером Тімом Бертоном. Роман акторка підтвердила в інтерв'ю журналу Elle у червні 2023 року.

У жовтні 2023-го Моніка і Тім вперше з'явилися публічно разом на Римському кінофестивалі. А тепер вже сяяли на церемонії "Еммі" у Лос-Анджелесі.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон / Фото: Associated Press

На доріжку 59-річна Беллуччі вийшла у чорному костюмі Saint Laurent, що складається з короткого жакету та штанів-кльош, вона також була у білій сорочці та з краваткою-метеликом. У руках зірка тримала маленький блискучий клатч, у її вухах сяяли сережки від Cartier, волосся було розпущене і акуратно укладене, а на обличчі лаконічний макіяж.

65-річний Тім Бертон був одягнений у чорний костюм та чорну сорочку. Пара мило трималася за руки, позуючи перед камерами фотографів, що зібралися на заході.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон / Фото: Associated Press

Вразила публіку і 90-річна акторка Джоан Коллінз, яка також відвідала церемонію "Еммі" цього вечора.

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