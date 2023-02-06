У чорному костюмі з ефектними рукавами: Кейт Бланшетт на церемонії в Лондоні

53-річна знаменитість виграла премію за "Найкращу жіночу роль" у фільмі "Тар" американського режисера Тодда Філда.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Для виходу на церемонію Кейт обрала чорний блейзер від Alexander McQueen з колекції осінь-зима 2019 із атласними синіми рукавами, який одягла на голе тіло та поєднувала з чорними штанями та гостроносим взуттям на підборах.

Біляве волосся Бланшетт зібрала у високий пучок і зачесала на один бік, зробила мінімалістичний макіяж і одягла сережки-цвяшки. Крім сережок інших аксесуарів, вона одягати не стала і нігті акторки були не нафарбовані.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На доріжці Кейт Бланшетт позувала з колегами Мішель Йео та Флоренс П'ю. Флоренс прийшла на церемонію у червоній сукні з баскою, поєднуючи вбрання з червоним манікюром та клатчем у тон.

Кейт Бланшетт, Мішель Йео та Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

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