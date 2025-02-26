У чорному костюмі з величезними лілеями: дочка Арнольда Шварценеггера – Кетрін – відвідала прем'єру фільму

Вона прийшла підтримати чоловіка, який у цій картині виконав одну із важливих ролей.

У понеділок, 24 лютого, 45-річний актор Кріс Пратт сяяв усмішкою, коли вийшов на публіку зі своєю 35-річною дружиною Кетрін Шварценеггер. Пара відвідала прем'єру фільму Netflix "Електричний штат", у якому актор зіграв разом із 21-річною Міллі Боббі Браун.

Вони позували обійнявшись. На Крісі був світлий костюм лілового кольору, який він поєднав зі світшотом у колір та туфлями на шнурках молочного кольору. Красуня Кетрін віддала перевагу чорному елегантному костюму, який включав туніку і штани-трубочки. Головною прикрасою її вбрання були великі квіти-лілії, зроблені з бісеру. Образ дочка Арнольда Шварценеггера доповнила білими туфлями, декількома прикрасами, макіяжем та елегантною зачіскою.

Кетрін Шварценеггер / Фото: Associated Press

Нещодавно вся родина Шварценегерів прийшла підтримати 31-річного Патріка на прем'єрі серіалу "Білий лотос", оскільки той виконав одну з головних ролей у цьому шоу. Батько та син позували перед камерами обійнявшись.

Патрік та Арнольд Шварценеггери / Фото: Associated Press

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