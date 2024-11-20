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У чорному костюмі зі стразами: Селена Гомес вийшла в світ у гламурному вбранні

У чорному костюмі зі стразами: Селена Гомес вийшла в світ у гламурному вбранні

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Над образом акторки знову працювала її незмінна стилістка Ерін Волш.

Селена Гомес після прем'єри мюзиклу "Емілія Перес" часто почала з'являтися на публіці разом зі своїми колегами по картині — Зої Салданою та Карлою Софією Гаскон. 19 листопада жінки знову сяяли на світському заході — ELLE Women in Hollywood celebration, що минув у Лос-Анджелесі.

Селена Гомес із Зої Салданою та Карлою Софією Гаскон / © Associated Press
Селена Гомес із Зої Салданою та Карлою Софією Гаскон / Фото: Associated Press

Селена цього разу була у чорному гламурному костюмі з жакетом та штанами, який був повністю прикрашений стразами. У вбрання також було шовкове оздоблення — лацкани, лампаси та низ жакету.

Вбрання акторки було від бренду Ralph Lauren. Селена доповнила його прикрасами з камінням, манікюром винного кольору та макіяжем. Також у Гомес була нова зачіска — її каре ідеально укладене і трохи підкручене.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що прем'єра фільму "Емілія Перес" відбулася і у Києві. Захід тоді відвідали багато відомих особистостей, серед яких була блогерка Монро та співачка Michelle Andrade – вони озвучили цю картину.

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