У чорному купальнику: екс"ангел" Жасмін Тукс продемонструвала струнку фігуру та гарні ноги

Екс"ангел" Victoria's Secret поповнила гардероб новою сексуальною річчю.
30-річна модель Жасмін Тукс похизувалася обновкою. В Instagram вона опублікувала серію знімків, на яких позує в чорному купальнику.
Екс"ангел" Victoria's Secret продемонструвала і струнку фігуру, і довгі красиві ноги. Вона має дуже сексуальний вигляд.
Манекенниця також показала, який вигляд має спинка.
Волосся Тукс зав'язала у хвіст і зробила максимально природний макіяж. У вухах у неї були елегантні перлинні сережки, а на шиї – намисто з цього самого комплекту.
Нагадаємо, у вересні цьогоріч Жасмін вийшла заміж за Хуана Давіда Борреро – виконавчого директора Snapchat. Під вінець наречена йшла у розкішній мереживній сукні з довгим шлейфом від Zuhair Murad.
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