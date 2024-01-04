У чорному купальнику і без макіяжу: Гайді Клум показала нові фото з відпочинку на Карибському морі

Гайді Клум опублікувала в Instagram світлини з відпочинку на найменшому острові Французьких Антильських островів – Сен-Бартелемі.

Модель позувала у кабріолеті разом зі своїм чоловіком Томом Каулітцем, який був за кермом. Подружжя напевно їхало на якусь розвагу на курорті.

Гайді Клум / Фото: Instagram Гайді Клум

Клум була одягнена у чорне бікіні, яке добре підкреслило її пишні сексуальні груди. Вона розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі. Модель мала чудовий вигляд.

Гайді Клум / Фото: Instagram Гайді Клум

А на Каулітці була сорочка з принтом, помаранчева бейсболка і сонцезахисні окуляри. Судячи з їхніх щасливих усмішок, вони чудово проводять час у теплих краях.

Гайді Клум / Фото: Instagram Гайді Клум

Нагадаємо, минулого разу під час відпочинку Гайді Клум показалася на відео топлес. Вона похизувалася пружними сідницями.

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