У чорному купальнику і без макіяжу: Гайді Клум показала нові фото з відпочинку на Карибському морі

Супермодель проводить свою зимову відпустку разом із чоловіком.
Гайді Клум опублікувала в Instagram світлини з відпочинку на найменшому острові Французьких Антильських островів – Сен-Бартелемі.
Модель позувала у кабріолеті разом зі своїм чоловіком Томом Каулітцем, який був за кермом. Подружжя напевно їхало на якусь розвагу на курорті.
Клум була одягнена у чорне бікіні, яке добре підкреслило її пишні сексуальні груди. Вона розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі. Модель мала чудовий вигляд.
А на Каулітці була сорочка з принтом, помаранчева бейсболка і сонцезахисні окуляри. Судячи з їхніх щасливих усмішок, вони чудово проводять час у теплих краях.
Нагадаємо, минулого разу під час відпочинку Гайді Клум показалася на відео топлес. Вона похизувалася пружними сідницями.
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