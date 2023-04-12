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У чорному купальнику і в хустці: учасниця "Холстяка-12" показала фото з відпочинку

У чорному купальнику і в хустці: учасниця "Холстяка-12" показала фото з відпочинку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
474
Час на прочитання
1 хв
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У чорному купальнику і в хустці: учасниця "Холстяка-12" показала фото з відпочинку

Вікторія Варлей/Instagram

Вікторія Варлей любить ділитися з фоловерами фото у бікіні.

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" Вікторія Варлей показала світлину з відпочинку.

Акторка релаксувала на кріслі у закладі харчування просто неба.

На ній був її улюблений чорний купальник на зав'язках і хустка, яку вона обмотала навколо голови.

Вікторія Варлей/Instagram / ©
Вікторія Варлей/Instagram

Лук Віка доповнила чорними окулярами. На шиї у Варлей було намисто і широкий ланцюжок, а на руках – браслети. Червоний манікюр завершив образ Вікторії.

Нагадаємо, Вікторія нещодавно знялася у відвертій фотосесії для українського журналу Playboy, де постала оголеною.

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Дата публікації
Перегляди
474
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