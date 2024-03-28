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У чорному купальнику на пляжі: Сальма Гаєк похизувалася стрункою фігурою і сексуальними сідницями

У чорному купальнику на пляжі: Сальма Гаєк похизувалася стрункою фігурою і сексуальними сідницями

У чорному купальнику на пляжі: Сальма Гаєк похизувалася стрункою фігурою і сексуальними сідницями

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

57-річна акторка перебуває у чудовій фізичній формі.

Сальма Гаєк поділилася з підписниками в Instagram новим фото з відпустки, яку вона проводить у Мексиці.

Акторка позувала на пляжі у чорному купальнику і сонцезахисних окулярах. Сальма похизувалася стрункою фігурою, пишним бюстом і сексуальними сідницями.

Сальма Гаєк / © Instagram Сальми Гаєк
Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

"Завжди допомагає мати фотографа в родині", – написала акторка, позначивши свою доньку Валентину Піно, яка і сфотографувала її.

Нагадаємо, Сальма Гаєк показала, як в апельсиновому бікіні плавала у печері.

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