У чорному купальнику та з кіскою: Кім Кардашян похизувалася сексуальними формами

Зірка реаліті та інфлюєнсерка показала, як релаксувала ввечері на відпочинку.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram знімок із відпочинку. Він був зроблений увечері в басейні просто неба на тлі моря та гір. Де саме відпочивала Кім, вона не уточнила.
Зірка реаліті позувала у чорному купальнику, демонструючи свої сексуальні форми та тонку талію. Волосся Кім заплело в довгу кіску, а на обличчі практично не було макіяжу. Вона мала чудовий вигляд.
"Моє щасливе місце", — підписала фото Кардашян.
Нагадаємо, раніше інфлюенсерка позувала на гарбузах в асиметричній сукні максі від Rick Owens з оголеними плечима.
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У нашій галереї можна переглянути інші знімки Кім у купальниках.