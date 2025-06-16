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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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640
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1 хв

У чорному купальнику: 53-річна акторка похизувалася накачаним пресом на пляжі в Малібу

Брук Берк знялася у пляжному фотосеті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Брук Берк

Брук Берк / © Associated Press

До об’єктивів папараці під час фотосесії на пляжі в Малібу потрапила американська акторка, фотомодель і ведуча реалітішоу Брук Берк.

Знаменитість була одягнена у стильний чорний купальник, який складався з ліфа–трикутників і плавок зі смужками-лямками. Брук похизувалася стрункою спортивно фігурою і накачаним пресом.

Брук Берк / © Associated Press

Брук Берк / © Associated Press

Свій пляжний лук Берк доповнила чорно-білою бейсболкою і браслетами Cartier. У неї було розпущене волосся і легкий макіяж на обличчі.

Нагадаємо, раніше Брук Берк гуляла пляжем у бікіні на зав’язках графітового відтінку.

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