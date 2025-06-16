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- Шоу-бізнес
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У чорному купальнику: 53-річна акторка похизувалася накачаним пресом на пляжі в Малібу
Брук Берк знялася у пляжному фотосеті.
До об’єктивів папараці під час фотосесії на пляжі в Малібу потрапила американська акторка, фотомодель і ведуча реалітішоу Брук Берк.
Знаменитість була одягнена у стильний чорний купальник, який складався з ліфа–трикутників і плавок зі смужками-лямками. Брук похизувалася стрункою спортивно фігурою і накачаним пресом.
Свій пляжний лук Берк доповнила чорно-білою бейсболкою і браслетами Cartier. У неї було розпущене волосся і легкий макіяж на обличчі.
Нагадаємо, раніше Брук Берк гуляла пляжем у бікіні на зав’язках графітового відтінку.