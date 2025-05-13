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- Шоу-бізнес
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У чорному купальнику і парео-сітці: зірка реаліті продемонструвала пишний бюст і пружні сідниці
Глоя Феррі поділилася новими світлинами у бікіні.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку.
На фото жінка похизувалася спокусливим пляжним луком. На ній був чорний купальник, чорне парео в сітку і солом’яний капелюх. Нотку гламуру аутфіту додали великі золоті сережки-кільця, золотий широкий браслет і сонцезахисні окуляри.
Глоя похизувалася пишним бюстом, стрункою фігурою і пружними сідницями.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у червоному бікіні релаксувала в СПА.