У чорному купальнику і парео-сітці: зірка реаліті продемонструвала пишний бюст і пружні сідниці

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

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Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку.

© Instagram Глої Феррі

На фото жінка похизувалася спокусливим пляжним луком. На ній був чорний купальник, чорне парео в сітку і солом’яний капелюх. Нотку гламуру аутфіту додали великі золоті сережки-кільця, золотий широкий браслет і сонцезахисні окуляри.

© Instagram Глої Феррі

Глоя похизувалася пишним бюстом, стрункою фігурою і пружними сідницями.

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© Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у червоному бікіні релаксувала в СПА.