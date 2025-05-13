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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

У чорному купальнику і парео-сітці: зірка реаліті продемонструвала пишний бюст і пружні сідниці

Глоя Феррі поділилася новими світлинами у бікіні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Глоя Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку.

/ © Instagram Глої Феррі

© Instagram Глої Феррі

На фото жінка похизувалася спокусливим пляжним луком. На ній був чорний купальник, чорне парео в сітку і солом’яний капелюх. Нотку гламуру аутфіту додали великі золоті сережки-кільця, золотий широкий браслет і сонцезахисні окуляри.

/ © Instagram Глої Феррі

© Instagram Глої Феррі

Глоя похизувалася пишним бюстом, стрункою фігурою і пружними сідницями.

/ © Instagram Глої Феррі

© Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у червоному бікіні релаксувала в СПА.

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