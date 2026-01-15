- Дата публікації
У чорному купальнику і з келихами: Ніколь Шерзінгер проводить відпустку на Мальдівах
Колишня зірка Pussycat Dolls релаксує у теплих краях біля океану.
Ніколь Шерзінгер потішила фоловерів в Instagram новими світлинами з відпочинку на Мальдівах.
Цього разу красуня продемонструвала підтягнуту фігуру у чорному купальнику із золотою фурнітурою і зав’язками на плавках.
Свій аутфіт Ніколь доповнила солом’яним капелюхом із чорною стрічкою, під яким вона зібрала волосся у низький хвіст. Артистка також зробила легкий макіяж із помадою ягідного відтінку. У руках вона тримала два келихи для вина.
Зірка зізналася, що бореться з січневою меланхолією за допомогою вітаміну D і «сольової терапії» на піщаних пляжах.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер показала знімки у мініатюрному блакитному бікіні.