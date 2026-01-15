У чорному купальнику і з келихами: Ніколь Шерзінгер проводить відпустку на Мальдівах

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер потішила фоловерів в Instagram новими світлинами з відпочинку на Мальдівах.

Цього разу красуня продемонструвала підтягнуту фігуру у чорному купальнику із золотою фурнітурою і зав’язками на плавках.

Свій аутфіт Ніколь доповнила солом’яним капелюхом із чорною стрічкою, під яким вона зібрала волосся у низький хвіст. Артистка також зробила легкий макіяж із помадою ягідного відтінку. У руках вона тримала два келихи для вина.

Зірка зізналася, що бореться з січневою меланхолією за допомогою вітаміну D і «сольової терапії» на піщаних пляжах.

