ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

У чорному купальнику і з келихами: Ніколь Шерзінгер проводить відпустку на Мальдівах

Колишня зірка Pussycat Dolls релаксує у теплих краях біля океану.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер потішила фоловерів в Instagram новими світлинами з відпочинку на Мальдівах.

Цього разу красуня продемонструвала підтягнуту фігуру у чорному купальнику із золотою фурнітурою і зав’язками на плавках.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Свій аутфіт Ніколь доповнила солом’яним капелюхом із чорною стрічкою, під яким вона зібрала волосся у низький хвіст. Артистка також зробила легкий макіяж із помадою ягідного відтінку. У руках вона тримала два келихи для вина.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Зірка зізналася, що бореться з січневою меланхолією за допомогою вітаміну D і «сольової терапії» на піщаних пляжах.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер показала знімки у мініатюрному блакитному бікіні.

Дата публікації
Кількість переглядів
216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie