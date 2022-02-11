У чорному ліфчику та лосинах: Кендалл Дженнер сходила на тренування

26-річна модель Кендал Дженнер потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі.

Днями на дівчину пролився шквал критики за те, що вона мала необережність припаркувати свою машину на місці, відведеному для людей з обмеженими можливостями. Тепер Кендалл не лише фотографують папараці, а й полюють і журналісти, щоб запитати, як вона могла так вчинити.

Зірка цього разу прямувала на заняття з пілатесу і була одягнена у чорний спортивний бюстгальтер, лосини, білі шкарпетки та кросівки, на плечі у моделі висіла сумка-шопер. Зірка була з охороною і намагалася не зважати на фотографів.

Кендал Дженнер / Getty Images

Дженнер регулярно відвідує заняття з пілатесу і регулярно потрапляє в об'єктиви фотографів по дорозі в зал.

Кендал Дженнер / Getty Images

Кендал Дженнер / Getty Images

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