У чорному луці і з величезною сумкою: Кім Кардашян потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

Американська суперзірка Кім Кардашян прилетіла до Нью-Йорка, щоб стати однією з ведучих вечірнього шоу Saturday Night Live, яке вийде в суботу.
Як повідомляє видання Daily Mail, останнім часом рейтинги програми дуже впали, тому творці шоу сподіваються, що поява в ефірі такої зірки як Кім підвищить цікавість до програми.
Але чи допоможе шоу поява Кардашян в ефірі покаже субота, а поки що знаменитість активно готується до ефіру. Вчора 40-річну Кім помітили в Нью-Йорку, коли вона виходила з готелю. Вона була одягнена в чорний лук від Balenciaga, а в руці несла велику бордову сумку.
Пізніше ввечері знаменитість відвідала ресторан Lattanzi Cucina Italiana. Тоді свій образ вона доповнила ефектною шубою зі штучного хутра.
Нагадаємо, що своїм вбрання від Balenciaga Кім нещодавно здивувала всіх на Met Gala, адже одягла чорну мінісукню зі шлейфом, в поєднанні з панчохами-ботфортами на підборах, і високими рукавичками. Обличчя зірки було теж повністю закритим.
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