У чорному луці і з величезною сумкою: Кім Кардашян потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

У чорному луці і з величезною сумкою: Кім Кардашян потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

Американська суперзірка Кім Кардашян прилетіла до Нью-Йорка, щоб стати однією з ведучих вечірнього шоу Saturday Night Live, яке вийде в суботу.

Як повідомляє видання Daily Mail, останнім часом рейтинги програми дуже впали, тому творці шоу сподіваються, що поява в ефірі такої зірки як Кім підвищить цікавість до програми.

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Але чи допоможе шоу поява Кардашян в ефірі покаже субота, а поки що знаменитість активно готується до ефіру. Вчора 40-річну Кім помітили в Нью-Йорку, коли вона виходила з готелю. Вона була одягнена в чорний лук від Balenciaga, а в руці несла велику бордову сумку.

Кім Кардашян / Getty Images

Пізніше ввечері знаменитість відвідала ресторан Lattanzi Cucina Italiana. Тоді свій образ вона доповнила ефектною шубою зі штучного хутра.

Кім Кардашян / Getty Images

Нагадаємо, що своїм вбрання від Balenciaga Кім нещодавно здивувала всіх на Met Gala, адже одягла чорну мінісукню зі шлейфом, в поєднанні з панчохами-ботфортами на підборах, і високими рукавичками. Обличчя зірки було теж повністю закритим.

Кім Кардашян / Associated Press

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