ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
345
Час на прочитання
1 хв

У чорному луку без білизни: Дженніфер Еністон сфотографували папараці в компанії бойфренда

56-річна Дженніфер Еністон потрапила під приціл папараці зі своїм новим бойфрендом Джимом Кертісом у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Associated Press

На знімках, опублікованих виданням Daily Mail Еністон була заскочена в чорному вбранні — майці, яку носила без бюстгальтера і спідниці довжини міді та взута у в’єтнамки. Через плече у неї була маленька бежева сумка, волосся розпущене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

Поруч із нею йшов 49-річний лайф-коуч Джим Кертіс, більш відомий під псевдонімом «гіпнотизер», роман з яким Еністон підтвердила минулого місяця.

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Судячи з усього, пара знову зустрілася з хорошим другом Еністон — Джейсоном Бейтманом, оскільки його також бачили, коли він виходив з готелю слідом за парою.

Дженніфер, яка раніше була заміжня за з Бредом Піттом від 2000 до 2005 рік, а потім за Джастіном Теру від 2011 до 2017 рік, спровокувала чутки про роман після того, як її помітили з тренером з особистісного зростання на відпочинку на Майорці в Іспанії. Кажуть, акторка дуже щаслива. Також радий за неї і її колишній чоловік Бред Пітт, джерела з оточення якого вже висловилися про нові стосунки його колишньої дружини.

Дженніфер Еністон і Бред Пітт

Дженніфер Еністон і Бред Пітт

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie