- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 345
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорному луку без білизни: Дженніфер Еністон сфотографували папараці в компанії бойфренда
56-річна Дженніфер Еністон потрапила під приціл папараці зі своїм новим бойфрендом Джимом Кертісом у Нью-Йорку.
На знімках, опублікованих виданням Daily Mail Еністон була заскочена в чорному вбранні — майці, яку носила без бюстгальтера і спідниці довжини міді та взута у в’єтнамки. Через плече у неї була маленька бежева сумка, волосся розпущене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.
Поруч із нею йшов 49-річний лайф-коуч Джим Кертіс, більш відомий під псевдонімом «гіпнотизер», роман з яким Еністон підтвердила минулого місяця.
Судячи з усього, пара знову зустрілася з хорошим другом Еністон — Джейсоном Бейтманом, оскільки його також бачили, коли він виходив з готелю слідом за парою.
Дженніфер, яка раніше була заміжня за з Бредом Піттом від 2000 до 2005 рік, а потім за Джастіном Теру від 2011 до 2017 рік, спровокувала чутки про роман після того, як її помітили з тренером з особистісного зростання на відпочинку на Майорці в Іспанії. Кажуть, акторка дуже щаслива. Також радий за неї і її колишній чоловік Бред Пітт, джерела з оточення якого вже висловилися про нові стосунки його колишньої дружини.