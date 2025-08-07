У чорному луку без білизни: Дженніфер Еністон сфотографували папараці в компанії бойфренда

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Реклама

На знімках, опублікованих виданням Daily Mail Еністон була заскочена в чорному вбранні — майці, яку носила без бюстгальтера і спідниці довжини міді та взута у в’єтнамки. Через плече у неї була маленька бежева сумка, волосся розпущене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

Поруч із нею йшов 49-річний лайф-коуч Джим Кертіс, більш відомий під псевдонімом «гіпнотизер», роман з яким Еністон підтвердила минулого місяця.

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Судячи з усього, пара знову зустрілася з хорошим другом Еністон — Джейсоном Бейтманом, оскільки його також бачили, коли він виходив з готелю слідом за парою.

Реклама

Дженніфер, яка раніше була заміжня за з Бредом Піттом від 2000 до 2005 рік, а потім за Джастіном Теру від 2011 до 2017 рік, спровокувала чутки про роман після того, як її помітили з тренером з особистісного зростання на відпочинку на Майорці в Іспанії. Кажуть, акторка дуже щаслива. Також радий за неї і її колишній чоловік Бред Пітт, джерела з оточення якого вже висловилися про нові стосунки його колишньої дружини.