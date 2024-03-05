У чорному луку і з новою зачіскою: Тіна Кунакі відвідала кілька показів у Парижі

Французька модель та колишня дружина Венсана Касселя відвідала кілька показів на тижні моди у Парижі.

Тіна Кунакі побувала на показі Stella McCartney сезону осінь-зима 2024-2025. На шоу модель приїхала у білосніжній сорочці та чорних широких штанах, а також взута у шкіряні туфлі без підборів. Її волосся було зібране ззаду в пучок, а на обличчі практично не було макіяжу.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Того ж дня Тіна відвідала і показ Sacai осінь-зима 2024–2025 у рамках Тижня моди в Парижі і з'явилася перед камерами вже в іншому образі та навіть з іншою зачіскою.

На дівчині була чорна водолазка, що обтискає, і максіспідниця, поверх якої була прикріплена мініспідниця. На обличчі у Кунакі знову майже не було макіяжу, модель лише трохи підкреслила губи блиском, волосся вона зібрала ззаду і обстригла гладкий прямий чубчик.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували ще один образ Тіни з Паризького тижня моди. У січні вона відвідала шоу Valentino і подивилася колекцію сезону весна-літо 2024 року.

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