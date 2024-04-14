У чорному луку та лакованих човниках: елегантна Різ Візерспун вийшла на червону доріжку

Різ Візерспун відвідала фестиваль PaleyFest у Лос-Анджелесі, де сяяла на червоній доріжці.

48-річна акторка з'явилася перед камерами фотографів у чорному топі з круглим вирізом та лаконічній спідниці довжини трохи нижче колін, поєднуючи вбрання з лакованими туфлями-човниками на шпильках та із застібкою навколо щиколотки.

Блондинка розпустила своє волосся, зробила гарний макіяж, трохи підкресливши очі та губи, і одягла золоті сережки-кільця.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

На доріжці з'явилася і її колега Дженніфер Еністон. Зірки прийшли, щоб підігріти інтерес публіки, адже серіал "Ранкове шоу", в якому вони знімаються, був продовжений на четвертий сезон. Напередодні прем'єри ми тепер часто бачитимемо цих двох леді на світських заходах.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Різ Візерспун в червоній сукні з розрізом сяяла на світській церемонії в Лос-Анджелесі.

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