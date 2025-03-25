У чорному луку та з білою сумкою Chanel: Софію Вергару заскочили на прогулянці

Софія Вергара прогулювалася вулицею, коли її раптово зазнімкували фотографи. Одягнена знаменитість була у чорний костюм, під який підібрала білі кросівки та білу шкіряну сумку від Chanel через плече.

У Софії було розпущене довге волосся, а на обличчі були окуляри від сонця. Також у неї був світлий манікюр, сережки у вухах та помадою вона підкреслила губи.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

До речі, Софія Вергара любить розбавляти монохромні луки білими аксесуарами. Минулого разу її заскочили фотографи в Нью-Йорку. Вона була в костюмі кольору бургунді, а в руках тримала білий клатч-конверт від Saint Laurent.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

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