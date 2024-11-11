У чорному луку та з гарним укладанням: Ніколь Кідман потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

Ніколь Кідман заскочили фотографи після прибуття до Центру артистів-виконавців імені Робіна Вільямса у Нью-Йорку.
57-річна акторка мала стильний вигляд у довгому чорному пальті із золотими ґудзиками, під яким у неї була сукня міді з білим коміром, щільні чорні колготи та лаковані туфлі з круглими носами на невисоких підборах.
Кідман розпустила своє світло-руде волосся, накрутивши його недбалими локонами, а в макіяжі лише трохи підкреслила очі та губи.
Зараз Кідман рахує дні до виходу довгоочікуваного фільму Babygirl, кадри зі знімань у Нью-Йорку ми вам показували раніше. У стрічці Ніколь грає роль впливової генеральної директорки, у якої роман зі своїм набагато молодшим стажером, що у свою чергу ставить під загрозу її кар'єру та сім'ю. Її партнером фільму є 27-річний британський актор Гарріс Дікінсон.
Спеціальна прем'єра фільму відбулася 10 вересня на 49-му щорічному Міжнародному кінофестивалі у Торонто.
Читайте також:
- Одяглася просто: Ніколь Кідман сфотографували у Нью-Йорку у чорній водолазці
- Нова nepo baby: старша дочка Ніколь Кідман вперше вийшла на подіум як модель
- Яка ефектна: Ніколь Кідман у блискучій сукні з глибоким декольте сяяла на прем'єрі серіалу