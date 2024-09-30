У чорному луку та з леопардовою сумкою на плечі: Кейт Мосс заскочили папараці в Парижі

У готелі Мосс відсвяткувала 22-й день народження її дочки Ліли. На виході з готелю її заскочили фотографи. Кейт була одягнена в чорний джемпер з торочкою на рукавах, чорні штани, а свій повсякденний образ вона доповнила замшевими ботильйонами і, взяла з собою сумку з леопардовим принтом і сонцезахисні окуляри.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

Волосся блондинки було розпущене, у вухах виблискували сережки-висячки з діамантами, а на обличчі було зовсім не помітно макіяж.

Кейт Мосс у Парижі / Фото: Getty Images

Також у Парижі зараз перебуває багато інших знаменитостей, адже там триває Тиждень моди. Акторка Наталі Портман, наприклад, відвідала шоу Stella McCartney і викликала фурор своїм аутфітом.

Читайте також:

Кейт Мосс – супермодель 90-х (14 фото)