Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У чорному луку та з леопардовою сумкою на плечі: Кейт Мосс заскочили папараці в Парижі

У чорному луку та з леопардовою сумкою на плечі: Кейт Мосс заскочили папараці в Парижі

Кейт Мосс у Парижі / Фото: Getty Images

Британська модель потрапила під приціл фотографів на вулицях Парижа, коли залишала готель Ritz.

У готелі Мосс відсвяткувала 22-й день народження її дочки Ліли. На виході з готелю її заскочили фотографи. Кейт була одягнена в чорний джемпер з торочкою на рукавах, чорні штани, а свій повсякденний образ вона доповнила замшевими ботильйонами і, взяла з собою сумку з леопардовим принтом і сонцезахисні окуляри.

Ліла Мосс / © Getty Images
Ліла Мосс / Фото: Getty Images

Волосся блондинки було розпущене, у вухах виблискували сережки-висячки з діамантами, а на обличчі було зовсім не помітно макіяж.

Кейт Мосс у Парижі / © Getty Images
Кейт Мосс у Парижі / Фото: Getty Images

Також у Парижі зараз перебуває багато інших знаменитостей, адже там триває Тиждень моди. Акторка Наталі Портман, наприклад, відвідала шоу Stella McCartney і викликала фурор своїм аутфітом.

Читайте також:

Авантюра, що стала справою життя - зіркова історія Кейт Мосс

Авантюра, що стала справою життя - зіркова історія Кейт Мосс

Повʼязані теми:

Наступна публікація