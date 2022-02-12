У чорному луку та з усмішкою на обличчі: Алісса Мілано на заході в Каліфорнії

У чорному луку та з усмішкою на обличчі: Алісса Мілано на заході в Каліфорнії

Знаменитість частіше можна побачити на мітингах, ніж на свіських заходах.

49-річна акторка Алісса Мілано, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Усі жінки - відьми", вперше за тривалий час вийшла у світ. Знаменитість завітала на захід "Ніч гордості".

Для свого виходу зірка обрала чорні шкіряні лосини, водолазку та масивні черевики на шнурівці. Поверх свого монохромного луку вона одягла куртку-пальто з білими елементами та емблемою команди з американського футболу Los Angeles Rams. Волосся Алісса зібрала у високий пучок, а ось макіяж на обличчі у неї був легким та натуральним.

Алісса Мілано / Getty Images

Також зазначимо, що Мілано є активісткою. Вона виступає за захист прав ЛГБТ+, прихильниця організації PETA та пані-посол доброї волі Дитячого фонду ООН від Сполучених Штатів. Акторка часто приймає участь у мітингах та зборах коштів.

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