У чорному мереживі та з парасолькою від сонця: Мадонну заскочили папараці в Італії з 28-річним бойфрендом

Новий обранець молодший за попзірку, але це її зовсім не бентежить.

Незабаром Мадонна — американська попкоролева — відсвяткує свій 66-й день народження. Напередодні свята співачка вирушила до Італії, до міста Портофіно, і, ймовірно, саме там і святкуватиме. Відвідала Італію зірка разом зі своїм новим бойфрендом – 28-річним Акімом Моррісом. Пару помітили під час прогулянки містом.

Мадонна з Акімом Моррісом / Фото: Getty Images

Співачка з ніг до голови була одягнена у речі від італійського бренду Dolce & Gabbana. Вона поєднала чорну мереживну сукню та накидку, а також взула ляпанці з логотипом бренду. Волосся Мадонна розпустила та доповнила лук гризлами на зубах, безліччю каблучок та ланцюжків, а також окулярами й сітчастими рукавичками. У руці вона тримала білу мереживну парасольку від сонця.

Її супутник одягнувся не менш цікаво, адже теж був у Dolce&Gabbana. Акім поєднав шовкові шорти, бежеве поло та кросівки. На очі він одягнув гламурні сонцезахисні окуляри.

Мадонна з Акімом Моррісом / Фото: Getty Images

Акім – футболіст, який народився на Ямайці. Він знімався разом із Мадонною у фотосесії для обкладинки журналу Paper у серпні 2022 року. На прогулянці в Портофіно їх помітили через місяць після того, як футболіст провів з нею 4 липня — День незалежності США, про що Мадонна розповіла на своїй сторінці в Instagram, показавши спільні фото.

Нагадаємо, що раніше Мадонна розійшлася з бойфрендом-боксером Джошем Поппером, з яким вона перебувала у стосунках понад рік.

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