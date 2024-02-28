У чорному мереживному кетсьюті: іспанська акторка Мілена Сміт відвідала показ Saint Laurent

Зірка постала перед камерами в ефектному образі.

Іспанська акторка Мілена Сміт буквально королева готичного гламуру, адже кожен її образ — це поєднання сексуальних суконь, яскравого макіяжу та незвичайних зачісок. І своєю появою на Тижні моди в Парижі вона знову підтвердила цей негласний статус.

Дівчина відвідала показ бренду Saint Laurent осінь-зима 2024-2025, на якому бренд презентував публіці колекцію ready-to-wear.

На Мілені було повністю чорне вбрання, яке включало мереживний кетсьют і класичне чорне пальто на запах із поясом. Також акторка одягла туфлі із декором.

Мілена Сміт / Фото: Associated Press

Волосся акторка зібрала у високий хвіст, у вуха надягла масивні сережки з камінням, на очі окуляри у чорній оправі, а ось губи нафарбувала коричневою помадою.

Мілена Сміт / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали інші відомі особи: Олівія Вайлд, Моніка Беллуччі, Лінда Євангеліста, Кейт Мосс із дочкою Лілою, Карла Бруні, Зої Салдана та Лілі Коллінз.

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