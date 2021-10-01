У чорному міні і чоботях-ботфортах: Лотті Мосс сходила на виставку

У чорному міні і чоботях-ботфортах: Лотті Мосс сходила на виставку

23-річна британська модель і сестра Кейт Мосс відвідала черговий світський захід в Лондоні.

Лотті Мосс прибула на приватний перегляд нової виставки "Маленький Френк і його короп" в галереї Елізабет Сі Бауер в столиці Великої Британії.

Модель одягла коротку чорну сукню з не дуже глибоким декольте і золотистими ґудзиками посередині, а до неї підібрала шкіряні чоботи-ботфорти на підборах. Образ Мосс доповнила маленької шкіряною сумкою зі шкіри крокодила на короткій ручці, золотим кольє у вигляді ланцюга на шиї і золотими сережками у вухах.

Лотті Мосс / Getty Images

Біляве волосся Лотті Мосс розпустила і злегка накрутила, а макіяж на обличчі зробила досить стриманим. Іноді світські виходи дівчини більш відверті, ніж цього разу, але такий досить скромний аутфіт тільки підкреслює її красу.

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Відверті виходи Лотті Мосс (13 фото)

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