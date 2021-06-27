У чорному міні і на колінах у бойфренда: Кортні Кардашян похизувалася образом для побачення

У чорному міні і на колінах у бойфренда: Кортні Кардашян похизувалася образом для побачення

Зірка вирішила вибрати для ефектне міні.

42-річна зірка американського реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні Кардашян поділилася з шанувальниками новими знімками, на яких позувала в ефектному чорному вбранні, що складалося з топа з розрізом під грудьми і мініспідниці з гарним фігурним вирізом на стегні.

Вбрання знаменитості був від Sandy Liang, а ось поєднала вона його з чорними мюлями на високих підборах від Alexander Wang і сумкою від Christian Dior. Волосся вона зібрала в мальвінку, але залишила кілька прядок спадати на її обличчя.

На деяких кадрах Кортні сиділа на колінах у свого бойфренда 45-річного барабанника панк-рок-гурту Blink-182 Тревіса Баркера. Схоже, що цей образ знаменитість обрала для побачення. Пара відвідала разом ресторан Craig's у Західному Голлівуді.

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