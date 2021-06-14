У чорному міні і туфлях Yves Saint Laurent: переможниця "Холостяка-10" похизувалася стрункими ногами

Даша Ульянова у сексуальному образі сходила до ресторану.
Переможниця шоу "Холостяк-10" — Даша Ульянова — сходила до ресторану. У ньому дівчина зробила кілька кадрів, на якому продемонструвала свій сексуальний лук, і опублікувала їх в Instagram.
Дівчина одягла чорну сорочку, яка була схожа на мінісукню, і чорні прозорі велосипедки. Вбрання Даша поєднала з чорними босоніжками Yves Saint Laurent. Красуня показала на камеру свої стрункі ноги.
На плечі у неї висіла біла сумка від YSL. Волосся Ульянова розпустила і зробила насичений макіяж очей.
Ще дівчина виклала ліфтолук, на якому вона постала у напівпрозорому корсеті, блакитному жакеті та лакованих мінішортах.
Раніше у програмі "Холостяк. Життя після проєкту" Даша зізналася, чи є у неї хлопець.
Читайте також: Їй вже місяць: дружина екс"Холостяка-10" Макса Михайлюка показала миле фото доньки