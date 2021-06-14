У чорному міні і туфлях Yves Saint Laurent: переможниця "Холостяка-10" похизувалася стрункими ногами

Даша Ульянова у сексуальному образі сходила до ресторану.

Переможниця шоу "Холостяк-10" — Даша Ульянова — сходила до ресторану. У ньому дівчина зробила кілька кадрів, на якому продемонструвала свій сексуальний лук, і опублікувала їх в Instagram.

Дівчина одягла чорну сорочку, яка була схожа на мінісукню, і чорні прозорі велосипедки. Вбрання Даша поєднала з чорними босоніжками Yves Saint Laurent. Красуня показала на камеру свої стрункі ноги.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

На плечі у неї висіла біла сумка від YSL. Волосся Ульянова розпустила і зробила насичений макіяж очей.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

Ще дівчина виклала ліфтолук, на якому вона постала у напівпрозорому корсеті, блакитному жакеті та лакованих мінішортах.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

Раніше у програмі "Холостяк. Життя після проєкту" Даша зізналася, чи є у неї хлопець.

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