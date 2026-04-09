У чорному міні і з собакою на руках: Гайді Клум прогулялася Нью-Йорком
52-річна манекенниця знову продемонструвала ефектний лук на публіці, з’явившись перед камерами в компанії свого нового друга.
Гайді Клум була заскочена в районі Сохо в Нью-Йорку. Одягнена в чорну мінісукню на запах і взута в туфлі на підборах із застібками навколо щиколотки модель тримала в руках мініатюрну сумку та маленького білого собаку.
Собачка на ім’я Фріц, який зовсім нещодавно з’явився в сім’ї моделі, вже став її нерозлучним супутником. Він носить нашийник та повідець від Gucci. Сама ж модель доповнила розкішний образ стильним укладанням, кулоном на шиї та чорні великі окуляри на обличчі. Модель усміхалася, дефілюючи вулицею перед камерами фотографів.
Раніше Гайді вже з’являлася із Фріцом на руках після знімання шоу Project Runway у Нью-Йорку.