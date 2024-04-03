У чорному міні із золотою бретелькою: Ніколь Річі на прем'єрі комедійного фільму

Світська левиця, акторка та подруга скандальної Періс Гілтон — 42-річна Ніколь Річі — відвідала прем'єру фільму "Не кажи мамі, що няня померла". Картина є римейком чорної комедії 1991 року, у центрі сюжету якої — 17-річна дівчина, яка бере на себе роль голови родини, коли раптово вмирає няня похилого віку, яку її мати найняла доглядати дітей, поки вона перебуває в Австралії.

Ніколь у картині дісталася одна з найважливіших ролей. На заході її підтримати прийшла вся родина, а сама вона обрала для свого тріумфу чорну мінісукню від Модного дому Schiaparelli, яка ідеально сиділа по фігурі, а прикрашала її бретелька-галтер у вигляді золотого ланцюга.

Також Ніколь зробила яскравий макіяж очей темними тінями, зібрала волосся у зачіску та одягла гламурні сережки та туфлі на підборах.

Ніколь Річі / Фото: Getty Images

Ця модель сукні є досить популярною серед зірок і раніше в такій же з'являлися дизайнерка взуття Аміна Муадді та голлівудська акторка Демі Мур.

Аміна Муадді / Фото: Getty Images

Демі Мур / Фото: Instagram Деми Мур

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