У чорному міні та слінгбеках: Гейлі Бібер сходила до театру в Лондоні

Пара зараз проводить час у Великій Британії.
Головна it-girl, інфлюєнсерка і модель Гейлі Бібер знову потрапила під приціл папараці, але цього разу не в Каліфорнії, а Лондоні. Її та її чоловіка Джастіна Бібера зачкочили, коли вони виходили із Королівського оперного театру 13 грудня.
Гейлі була одягнена в чорну мінісукню з довгими рукавами від бренду Acne Studios, яку поєднала із щільними чорними колготами та слінгбеками від Saint Laurent. Джастін одягнув для походу до театру оверсайз костюм у клітку, білу футболку та кросівки. На голові у співака була кепка.
Також пара встигла і погуляти містом. Деякими кадрами з романтичної прогулянки Джастін поділився з шанувальниками в Instagram, і схоже, що на Гейлі було пальто від Balenciaga.
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