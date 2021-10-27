У чорному міні та туфлях із бантами: Діана Крюгер сходила на балет

45-річну німецько-американську акторку Діану Крюгер заскочили в Мідтауні, в Нью-Йорку дорогою на осінній гала-концерт Американського балетного театру.
Діана одягла маленьку чорну сукню від Carolina Herrera з круїзної колекції 2022, яка була декорована паєтками та драматичними оборками з органзи на рукавах, доповнивши лук атласними туфлями з Т-подібною перемичкою та оздобленням бантом.
Акторка зробила укладання м'якими хвилями, насичений макіяж на обличчі, а також у руках несла маленький чорний клатч, декорований стразами.
Минулого разу на публіці Діана Крюгер з'являлася ще під час кінофестивалю в Каннах. Тоді зірка одягла відверту сукню від Armani Prive, що підкреслювала її груди.
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