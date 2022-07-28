У чорному міні та з яскравим манікюром: Олівія Родріго з'явилася на червоній доріжці в Каліфорнії

19-річна співачка Олівія Родріго відвідала прем'єру третього сезону серіалу "Класний мюзикл: Мюзикл: Серіал" від Disney+.
На заході юна зірка, яка у січні 2021 року стала дуже популярна завдяки своєму дебютному синглу Drivers License, що очолив хітпаради багатьох країн, з'явилася в оригінальній мінісукні чорного кольору від бренду Nensi Dojaka. Вбрання складалося з топу та спідниці, з'єднаних тонкою шифоновою тканиною.
Доповнили цей образ чорні колготки, туфлі на високій платформі та аксесуари Dior. Також стилісти уклали Олівії волосся у легкі хвилі, на обличчі у неї був макіяж із червоною помадою.
Також незвичайний був у дівчини і манікюр, оскільки короткі червоні нігті прикрашали білі крапки.
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