У чорному міні з аплікацією: Шакіра прийшла на презентацію свого альбому у гламурному образі

Співачка Шакіра відсвяткувала офіційний випуск свого нового альбому Las Mujeres Ya No Lloran, який став її дванадцятим студійним альбомом. Захід відбувся у Флориді, куди вона переїхала з дітьми з Іспанії.

На цьому заході зірка з'явилася у чорній оксамитовій мінісукні від Модного дому Balmain.

Вбрання Шакіри було із золотистою вишивкою лелітками та бісером, яка являла собою хитромудрі візерунки, а в центрі сукні була величезна зірка з каменем. Волосся співачка розпустила та уклала у легкі хвилі, на обличчі у неї був макіяж у ніжних відтінках.

Шакіра / Фото: Associated Press

Також образ доповнила прикраси – кілька каблучок та браслет-манжета.

Шакіра / Фото: Associated Press

Кадрами із заходу вона поділилася і на своїй сторінці у Instagram.

"Після життєвих злетів і падінь і довгої роботи над цим альбомом, Las Mujeres Ya No Lloran нарешті вийшов у всьому світі. Дякую всім за неймовірну підтримку, яку ви мені надали. Без вас я не впоралася б — ми разом створили цей альбом. Ви найкраща зграя, про яку тільки могла мріяти вовчиця. Я вас люблю", — написала Шакіра.

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