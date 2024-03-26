У чорному міні з аплікацією: Шакіра прийшла на презентацію свого альбому у гламурному образі

Для важливої події вона підібрала особливу сукню, якою підкреслила стрункі ноги.
Співачка Шакіра відсвяткувала офіційний випуск свого нового альбому Las Mujeres Ya No Lloran, який став її дванадцятим студійним альбомом. Захід відбувся у Флориді, куди вона переїхала з дітьми з Іспанії.
На цьому заході зірка з'явилася у чорній оксамитовій мінісукні від Модного дому Balmain.
Вбрання Шакіри було із золотистою вишивкою лелітками та бісером, яка являла собою хитромудрі візерунки, а в центрі сукні була величезна зірка з каменем. Волосся співачка розпустила та уклала у легкі хвилі, на обличчі у неї був макіяж у ніжних відтінках.
Також образ доповнила прикраси – кілька каблучок та браслет-манжета.
Кадрами із заходу вона поділилася і на своїй сторінці у Instagram.
"Після життєвих злетів і падінь і довгої роботи над цим альбомом, Las Mujeres Ya No Lloran нарешті вийшов у всьому світі. Дякую всім за неймовірну підтримку, яку ви мені надали. Без вас я не впоралася б — ми разом створили цей альбом. Ви найкраща зграя, про яку тільки могла мріяти вовчиця. Я вас люблю", — написала Шакіра.
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