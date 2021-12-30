У чорному міні з лелітками: Кейт Бекінсейл на відкритті ресторану в Лас-Вегасі

У цьому вся образі акторка мала приголомшливий вигляд.
48-річна акторка Кейт Бекінсейл вийшла на червону доріжку в середу, 29 грудня, щоб відвідати відкриття ресторану Carversteak, яке відбулося в Лас-Вегасі. Зірка мала традиційно розкішний вигляд, вона була одягнена в чорну мінісукню з гострими плечима та V-подібним декольте. Також вбрання прикрашали волани на талії та лелітки.
Образ Кейт доповнили босоніжки на високій платформі та підборах, а також висока зачіска з бантом. Завершили лук великі сережки-кільця, макіяж та чорний манікюр.
Останнім часом банти у волоссі – улюблена прикраса Кейт. Вже неодноразово ми бачили знаменитість із цим аксесуаром на заходах.
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