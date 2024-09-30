У чорному міні з пікантним декольте: Наталі Портман на шоу Stella McCartney у Парижі

Наталі Портман сяяла в маленькій чорній сукні на зірковому показі Стелли Маккартні на Тижні моди в Парижі.

Знаменитості з'їхалися на Stella McCartney Весна/Літо 2025 до столиці Франції. Портман з'явилася перед камерами фотографів у розкішній маленькій чорній сукні з V-подібним декольте, яку поєднувала зі щільними чорними колготами, невеликою шкіряною сумкою та шкіряними туфлями-човниками на підборах.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Наталі розпустила волосся і зробила макіяж у теплих відтінках, а губи підкреслила рожевим блиском. Вона зробила червоний манікюр, а в неї на пальці сяяла каблучка з каміння. Портман сиділа у першому ряду показу разом і режисеркою Гретою Гервіг.

Грета Гервіг та Наталі Портман / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Наталі Портман була заскочена на показі Dior на Паризькому тижні моди. Зірка обрала для виходу у світ чорну коротку картату спідницю, оксамитовий топ-корсет і такий самий короткий оксамитовий жакет. Образ вона доповнила парою грубих чорних байкерських черевиків заввишки до коліна, прикрашених безліччю пряжок.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

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