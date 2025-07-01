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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
595
Час на прочитання
1 хв

У чорному міні з смужками: Нікі Гілтон відвідала показ нової колекції Marc Jacobs

Молодша сестра телезірки Періс Гілтон — 41-річна Нікі Гілтон-Ротшильд — вийшла у світ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Нікі Гілтон

Нікі Гілтон / © Getty Images

Світська левиця Нікі Гілтон з’явилася на модному шоу в Нью-Йорку — вона відвідала показ нової колекції бренду Marc Jacobs, який відбувся у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.

Нікі одягла на захід чорну мінісукню фасону «трапеція», у якої також були рукави три чверті. Прикрашали вбрання білі смужки тканини з боків, а також невеликий бант на шиї. Образ Гілтон доповнила зачіскою з обручем, діамантовими прикрасами та креативними туфлями на високій платформі та підборах, у руці вона тримала невелику сумку з принтом.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

На подібних заходах Нікі часта гостя і також нещодавно разом з мамою Кеті Гілтон відвідала показ мод у Неаполі. Вони були серед запрошених на показ Max Mara, на який прийшли із однаковими сумками.

Нікі та Кеті Гілтон / © Getty Images

Нікі та Кеті Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
595
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