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- Шоу-бізнес
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У чорному міні з смужками: Нікі Гілтон відвідала показ нової колекції Marc Jacobs
Молодша сестра телезірки Періс Гілтон — 41-річна Нікі Гілтон-Ротшильд — вийшла у світ.
Світська левиця Нікі Гілтон з’явилася на модному шоу в Нью-Йорку — вона відвідала показ нової колекції бренду Marc Jacobs, який відбувся у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.
Нікі одягла на захід чорну мінісукню фасону «трапеція», у якої також були рукави три чверті. Прикрашали вбрання білі смужки тканини з боків, а також невеликий бант на шиї. Образ Гілтон доповнила зачіскою з обручем, діамантовими прикрасами та креативними туфлями на високій платформі та підборах, у руці вона тримала невелику сумку з принтом.
На подібних заходах Нікі часта гостя і також нещодавно разом з мамою Кеті Гілтон відвідала показ мод у Неаполі. Вони були серед запрошених на показ Max Mara, на який прийшли із однаковими сумками.