У чорному міні з величезним рожевим бантом: чарівна Марго Роббі на врученні кінопремії

На церемонії акторка з'явилася у вбранні, яке знову було у стилі ляльки Барбі.

Зірка фільму "Барбі" Марго Роббі відвідала 30-ту щорічну церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів, яка відбулася у суботу, 24 лютого, у концертній залі Shrine Auditorium у Лос-Анджелесі.

На заході акторка з'явилася в ексклюзивній чорній мінісукні від бренду Schiaparelli з колекції осінь-зима 2020. Вбрання було виконане з чорного оксамиту, але прикрасою його був декор із рожевої тканини у вигляді величезного банта.

Смужка тканини обрамляла талію Марго, перетворюючись на об'ємну бретельку і потім у шлейф.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Доповнювали образ акторки чорні туфлі від Manolo Blahnik, браслет на нозі та пара сережок у вухах. Волосся Марго було укладено в легку хвилю на один бік, а на обличчі був легкий макіяж.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

На захід Марго прийшла з чоловіком Томом Акерлі, який вдягнув чорний костюм у поєднанні з футболкою.

Марго Роббі та Том Акерлі / Фото: Associated Press

Під час церемонії Марго та її колежанка з "Барбі" Америка Феррера вийшли на сцену. На Америці була сукня від Christian Dior.

Марго Роббі та Америка Феррера / Фото: Associated Press

Марго Роббі у вечірніх сукнях (23 фото)