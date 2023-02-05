У чорному міні з відворотом: Різ Візерспун одягла на інтерв'ю сукню улюбленого фасону

Акторку Різ Візерспун, яка прославилася завдяки фільму "Білявка в законі", сфотографували папараці, коли вона йшла на шоу “Джиммі Кіммел у прямому ефірі”, знімання якого відбуваються у Лос-Анджелесі.

Для появи в цій розважальній програмі Різ обрала мінісукню чорного кольору та у своєму улюбленому приталеному фасоні. Вбрання також мало цікавий дизайн з відворотом, який переходив на плечі.

Автором цієї сукні є австралійський бренд Maticevski.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила сонцезахисними окулярами, туфлями-човниками і простим укладанням.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

На шоу Різ розповіла про свій початок акторської майстерності, про інтерв'ю, прослуховування та новий фільм Netflix з її участь "До тебе чи до мене?", де вона зіграла з Ештоном Кутчером.

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