У чорному напівпрозорому вбранні: Кайлі Дженнер сфотографували папараці

25-річна зірка реалітішоу та бізнесвумен Кайлі Дженнер потрапила під приціл папараці, коли прямувала на день народження своїх подруг — сестер-близнючок Гадіджі та Малікі Гакк, яким виповнилося 40 років. Захід відбувався у ресторані The Nice Guy.

Для вечірки Кайлі одягла досить відверте вбрання від Acne Studios — прозорий топ із атласною вставкою у вигляді банта на грудях, а також атласну мініспідницю.

Образ вона доповнила капроновими колготками, туфлями-човниками та довгим шкіряним пальто. У руці дівчина тримала гламурну чорну сумку, а на обличчі вона зробила нюдовий макіяж, акцентувавши увагу на губах, оскільки обвела їх коричневим олівцем.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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