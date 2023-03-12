Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У чорному напівпрозорому вбранні: Кайлі Дженнер сфотографували папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
226
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У чорному напівпрозорому вбранні: Кайлі Дженнер сфотографували папараці

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Спокусливий образ дівчина вибрала для вечірки.

25-річна зірка реалітішоу та бізнесвумен Кайлі Дженнер потрапила під приціл папараці, коли прямувала на день народження своїх подруг — сестер-близнючок Гадіджі та Малікі Гакк, яким виповнилося 40 років. Захід відбувався у ресторані The Nice Guy.

Для вечірки Кайлі одягла досить відверте вбрання від Acne Studios — прозорий топ із атласною вставкою у вигляді банта на грудях, а також атласну мініспідницю.

Образ вона доповнила капроновими колготками, туфлями-човниками та довгим шкіряним пальто. У руці дівчина тримала гламурну чорну сумку, а на обличчі вона зробила нюдовий макіяж, акцентувавши увагу на губах, оскільки обвела їх коричневим олівцем.

Кайлі Дженнер / © Getty Images
Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
226
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація