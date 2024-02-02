У чорному пальті і білій сукні: Флоренс П'ю в об'єктиві папараці дорогою на інтерв'ю

У цьому образі акторка мала стильний та елегантний вигляд.

Незабаром ми побачимо акторку Флоренс П'ю в другій частині фільму "Дюна", який вийде в український прокат наприкінці цього місяця. З нагоди наближення прем'єри акторський склад картини почав активно відвідувати різні інтерв'ю та шоу, де розповідає про свою роботу.

Флоренс П'ю помітили у Лос-Анджелесі, коли вона прямувала на знымання популярного розважального шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі". На акторці була біла сукня міді на тонких бретельках від бренду Galvan. Однотонне вбрання є частиною круїзної колекції 2024, а головною його прикрасою було мереживне напівпрозоре декольте.

Сукню Флоренс носила з довгим чорним вільним пальтом, сонцезахисними окулярами від Miu Miu Miu і прикрасами Lie Studio. Також вона одягла білі туфлі на підборах і зробила ніжний макіяж та лаконічне укладання.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

У продовженні акторка отримала роль принцеси Ірулан, дочки падишаха-імператора Шаддама IV. У книжках Френка Герберта від імені принцеси ведеться оповідь, а кожен розділ починається епіграфом із цитатою Ірулан.

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