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У чорному пальті і смугастій сукні з розрізом: Керрі Вашингтон в об'єктивах папараці

У чорному пальті і смугастій сукні з розрізом: Керрі Вашингтон в об'єктивах папараці

У чорному пальті і смугастій сукні з розрізом: Керрі Вашингтон в об'єктивах папараці

Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

47-річна акторка має чудове почуття стилю.

Керрі Вашингтон потрапила до об'єктивів папараці біля студії "ABC Studio" у Нью-Йорку.

Зірка мала жіночний вигляд у довгій смугастій сукні з боковим розрізом, у якій поєдналися різні кольори: білий, чорний, коричневий і помаранчевий. Зверху вона одягла класичне чорне пальто.

Керрі Вашингтон / © Getty Images
Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

Керрі взула чорні шкіряні високі чоботи на підборах і доповнила лук чорною сумкою із плетеною ручкою. У Вашингтон була об'ємна зачіска з кучерями, макіяж з пишними віями, золоті сережки у вухах, браслет і каблучки на руках.

Нагадаємо, Керрі Вашингтон у шоколадній сукні і гостроносих ботильйонах постала на івенті у Нью-Йорку.

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