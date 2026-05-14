У чорному пальті та з букетом білих троянд: 82-річна Катріна Деньов потрапила до обʼєктивів папараці в Каннах
Акторка обрала для своєї появи образ в улюбленому кольорі.
Катрін Деньов папараці заскочили в готелі Le Majestic, коли вона прибула на Каннський кінофестиваль.
Акторка з’явилася там в образі total black. На ній було пальто вільного силуету, сорочка і широкі штани. Вбрання Катрін доповнила чорними лакованими лоферами з золотою фурнітурою від Gucci.
Деньов зробила обʼємне укладання, макіяж із персиковими рум’янами та червоний манікюр. На обличчі у неї були окуляри з червоною оправою, на шиї — ланцюжок, а на руках — каблучки. В руці вона тримала великий букет троянд.
