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- Шоу-бізнес
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У чорному пальті і з фірмовими пакетами: Аманда Сейфрід сходила на івент до бутика ювелірного бренду
Акторка продемонструвала елегантний аутфіт у чорному кольорі, який доповнила яскравою червоною помадою.
Аманда Сейфрід відвідала захід ювелірного бренду Tiffany & Co., який відбувся на П’ятій авеню у Нью-Йорку.
Знаменитість потрапила під приціл фотографів, коли виходила з бутика з кількома фірмовими пакетами культового бірюзового кольору Tiffany Blue. Аманда мала щасливий вигляд, широко усміхалася і позувала перед камерами.
Для своєї появи акторка обрала елегантний total black look. На ній було довге чорне пальто прямого крою з широким відкладним коміром і поясом, який підкреслював талію. З-під пальта визирала чорна спідниця з розрізом спереду.
Сейфрід вбрання скомбінувала з чорними лакованими туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала в хвіст, залишивши біля обличчя пасмо. Аманда зробила макіяж смокі-айс і з червоною помадою.
Нагадаємо, раніше ми писали, як Аманда Сейфрід зробила історичну квартиру у Нью-Йорку затишним домом.