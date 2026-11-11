У чорному пальті і з фірмовими пакетами: Аманда Сейфрід сходила на івент до бутика ювелірного бренду

Аманда Сейфрід / © Getty Images

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Аманда Сейфрід відвідала захід ювелірного бренду Tiffany & Co., який відбувся на П’ятій авеню у Нью-Йорку.

Знаменитість потрапила під приціл фотографів, коли виходила з бутика з кількома фірмовими пакетами культового бірюзового кольору Tiffany Blue. Аманда мала щасливий вигляд, широко усміхалася і позувала перед камерами.

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Аманда Сейфрід / © Getty Images

Для своєї появи акторка обрала елегантний total black look. На ній було довге чорне пальто прямого крою з широким відкладним коміром і поясом, який підкреслював талію. З-під пальта визирала чорна спідниця з розрізом спереду.

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Сейфрід вбрання скомбінувала з чорними лакованими туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала в хвіст, залишивши біля обличчя пасмо. Аманда зробила макіяж смокі-айс і з червоною помадою.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Аманда Сейфрід зробила історичну квартиру у Нью-Йорку затишним домом.

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