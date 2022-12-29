У чорному пальті і з гарними локонами: Катерина Кухар показала свій портретний знімок

Катерина Кухар опублікувала в Instagram свою чорно-білу портретну світлину, на якій вона постала у загадковому образі.

Балерина зазнімкована у чорному пальті, із зачіскою з гарними локонами і макіяжем із акцентом на очах. Позувала вона біля дзеркала.

У дописі Катерина поділилася міркуваннями про наше оточення.

"Ми притягуємо у своє життя тих людей, які резонують з нашою енергетикою, які збігаються з нашим світосприйняттям, які бачать ті ж самі кольори і чують ту саму мелодію, що ниточкою проходить крізь життя.

Ми притягуємо людей, які звучать красивими акордами, а не ріжучою гамою побудованою на секундах.

З такими близькими по духу - ми об’єднані спільною ідеєю, метою, енергетикою, аурою навколо і навіть, побудовані нейронні зв’язки, також збігаються в один ментальний візерунок. Це дар, мати таких. Дар, знаходити таких людей.

Тож, кращий індикатор людини — це її оточення, яких об’єднало життя. Правду говорять: Скажи мені хто твій друг і я скажу, хто ти", - написала балерина.

Нагадаємо, раніше Кухар виклала у соцмережу домашні фото з ялинкою.

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