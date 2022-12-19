У чорному пальті і з локонами: Ірина Федишин показала світлини з Чехії

Співачка нині перебуває у європейському турі з благодійними концертами.
Ірина Федишин опублікувала в Instagram нові світлини з Чехії. Артистка продовжує виступати з благодійними концертами у межах свого європейського туру "Україна колядує".
Цього разу зірка сфотографувалася дорогою до міста Карлові Вари.
Ірина позувала за засніженим столом на вулиці. Одягнена вона у чорне пальто з каптуром, чорні джинси і рукавички. Лук співачка доповнила чорними ботильйонами на грубій підошві.
Волосся Федишин уклала в локони і зробила ніжний макіяж. У руці вона тримала паперовий стакан з напоєм.
Нагадаємо, раніше під час концерту Ірина у сукні-жакеті з торочкою продемонструвала стрункі ноги.
Читайте також: