У чорному пальті і з локонами: Ірина Федишин показала світлини з Чехії

Співачка нині перебуває у європейському турі з благодійними концертами.

Ірина Федишин опублікувала в Instagram нові світлини з Чехії. Артистка продовжує виступати з благодійними концертами у межах свого європейського туру "Україна колядує".

Цього разу зірка сфотографувалася дорогою до міста Карлові Вари.

Ірина позувала за засніженим столом на вулиці. Одягнена вона у чорне пальто з каптуром, чорні джинси і рукавички. Лук співачка доповнила чорними ботильйонами на грубій підошві.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Волосся Федишин уклала в локони і зробила ніжний макіяж. У руці вона тримала паперовий стакан з напоєм.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Нагадаємо, раніше під час концерту Ірина у сукні-жакеті з торочкою продемонструвала стрункі ноги.

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